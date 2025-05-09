Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Ara seçim soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Tilki ile Güvenlik Görevlisi Arasında Dostluk

Tilki ile Güvenlik Görevlisi Arasında Dostluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ali Karan, bir tilki ile kurduğu dostlukla dikkat çekiyor. Soğuk bir kış gecesi tilkiyi beslemeye başlayan Karan, zamanla tilki ile güçlü bir bağ kurdu. Karan, tilkiyi kendi eliyle besleyerek aralarındaki dostluğu güçlendiriyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde özel güvenlik görevlisi yanına gelen tilkiyi kendi eliyle besliyor.

Tufanbeyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Karan'ın tilki ile kurduğu dostluk yüz güldürüyor. Karan ile tilkinin dostluğu, bir kış gecesi tilkinin Karan'ın çalıştığı yere gelmesi ve ona yemek vermesiyle başladı. Karan sürekli aynı noktaya yemek koyarken tilki de sürekli oraya gelip yemeği yedi. Bir süre sonra Karan tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Sevildiğini fark eden tilki Karan ile güzel bir dostluk kurdu.

"Aramızda güzel bir bağ oluştu"

Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım. Soğuktu, üşümüştü, bir noktaya yemek bıraktım yedi. Sonra ikinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere ben sürekli yemek koymaya başladım o da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum geri gidiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden bir ülkeye seyahat uyarısı: Sakın gitmeyin
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti

Edilen küfrü duyunca hemen yerinden fırladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.