Haberler

Tilki ile Dostluk: Trabzonlu Adamın Yürek Isıtan Hikayesi

Tilki ile Dostluk: Trabzonlu Adamın Yürek Isıtan Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Süleyman Saral, yaz aylarını geçirdiği Bayburt'a bağlı Soğanlı Yaylası'nda bir tilki ile samimi bir dostluk kurdu. Saral, her gün tilkiye balık, et ve peynir vererek onu besliyor ve bu anları cep telefonuyla kaydediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan ve yazlarını Bayburt'a bağlı Soğanlı Yaylası'nda geçiren 65 yaşındaki Süleyman Saral'ın tilki ile dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Yayladaki Sırataşlar mevkiindeki evine gelen tilkiyi her gün balık, et ve peynirle dizinde eliyle besleyen Saral, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Yayladaki evinde tek başına kalan Saral, tilki ile dostluk kurarken, yine yayladaki evinde birlikte yaşadığı kedisi ise tilki ile dostluğunu kıskanıyor. Saral'ın eliyle beslediği ve zaman zaman da okşayarak sevmeye çalıştığı tilki ile dostluğu ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden takıma büyük şok

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden takıma büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.