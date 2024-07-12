TİKA, Somali'deki Deynile Hastanesine tıbbi ekipman desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de hizmet veren Deynile Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Deynile bölgesinde yer alan ve 2003 yılından beri hizmet veren Deynile Hastanesine yoğun bakım ünitesi ekipmanı sağladı.

Mogadişu'da 100 binin üzerinde kişinin IDP (iç göçmen) kamplarında kaldığı bölgedeki Deynile Hastanesine, ilk kez yoğun bakım ünitesi ekipmanları tedarik edildi.

TİKA tarafından temin edilen yoğun bakım ünitesi yatakları, hasta monitörleri, mekanik ventilatörler, infüzyon pompaları, defibrilatör, elektrokardiagram makinesi ve diğer tıbbi ekipmanlar sayesinde, hastane artık acil sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunabilecek kapasiteye ulaştı. Sağlanan bu destekle, hastaların şehir merkezindeki hastanelere transfer edilmesine gerek kalmadan gerekli tedaviyi alabilmeleri mümkün oldu. - ANKARA