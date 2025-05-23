TİKA'nın Desteğiyle Somaliland'da Sağlık Taraması ve Cerrahi Operasyonlar Gerçekleştirildi

TİKA'nın Desteğiyle Somaliland'da Sağlık Taraması ve Cerrahi Operasyonlar Gerçekleştirildi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen Yeryüzü Doktorları Derneği, Somaliland'da sağlık taramaları ve cerrahi müdahaleleri büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. 180 hasta muayene edildi, 40 cerrahi operasyon yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Yeryüzü Doktorları Derneğine bağlı uzman bir ekip, Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da sağlık taraması gerçekleştirdi.

Başkent Hargeisa'da yerel halkın uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık taramaları ve cerrahi müdahaleler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Proje süresince 180 hasta detaylı şekilde muayene edilerek, sağlık durumları değerlendirildi. Bunun yanı sıra, imkanların kısıtlı olduğu bölgede 40 cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

TİKA'nın katkılarıyla yürütülen ve yerel sağlık altyapısının desteklenmesine katkı sağlayan proje, gönüllü sağlık çalışanlarının çabaları sayesinde Somaliland halkı ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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