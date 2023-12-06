Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de kurulan Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne eğitim malzemesi ve donanım ekipmanları sağladı. Nijer'de örgün eğitim imkanlarından yararlanamayan gençler ve kadınlar arasında işsizlik sorununu çözmek amacıyla yapılan bu destek, ülkenin endüstriyel kalkınmasına olumlu katkı sağlayacak.

TİKA, Nijer'deki Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne Eğitim Malzemeleri Temin Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Nijer'de kurulan Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne eğitim malzemesi ve donanım ekipmanları temin edildi.

UNICEF verilerine göre nüfusun yüzde 58'ini 18 yaş altı çocukların oluşturduğu Nijer'de vatandaşların yarıdan fazlası örgün eğitim imkanlarından yararlanamıyor. Bu durum, eğitim imkanlarından uzak kalan gençler ve kadınlar arasında işsizliği artırarak ülkenin endüstriyel kalkınmasını olumsuz etkiliyor.

Nijer hükümeti gerek işsizlikle mücadele gerekse kalifiye eleman sorunuyla mücadele etmek amacıyla beşeri kapasiteyi artırmaya yönelik faaliyetleri destekliyor. Bu doğrultuda Yoksul ve işsiz gençler yararına "Kur'an, sağlık bilgisi, Arapça, Fransızca, Türkçe, dikiş-nakış, sabun üretimi" gibi alanlarda mesleki eğitim etkinlikleri düzenlemek amacıyla, Niamey'in en yoksul mahallelerinden biri olan Bassora'da ASSAMA Vakfı tarafından inşa edilen Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne TİKA tarafından donanım ekipmanları temin edildi.

200 kişilik olarak kurgulanan ancak talep yoğunluğu nedeniyle ilk etapta sabah ve öğlen olmak üzere günün iki yarısında toplamda 380 kursiyerin faydalanacağı merkeze öğrenci masa-sırası, kitaplık, öğretmen masası, dikiş nakış makinası vb. donanım malzemesi temin edildi.

Her yıl yüzlerce kişiye hizmet vermesi planlanan merkezin açılış törenine, T.C. Niamey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mahir Saruhan, TİKA Niamey Koordinatör Tanju Polat, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Temsilcisi Remzi Şeker, ASSAMA Vakfı Niamey Temsilcisi Ali Çalış, Nijer Ticaret Odası Başkanı Moussa Sidi ve Türk Havayolları Niamey Direktörü Yasin Bekaroğlu katıldı. - ANKARA