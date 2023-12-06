Üye Girişi
Haberler

TİKA, Nijer'deki Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne Eğitim Malzemeleri Temin Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de kurulan Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne eğitim malzemesi ve donanım ekipmanları sağladı. Nijer'de örgün eğitim imkanlarından yararlanamayan gençler ve kadınlar arasında işsizlik sorununu çözmek amacıyla yapılan bu destek, ülkenin endüstriyel kalkınmasına olumlu katkı sağlayacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Nijer'de kurulan Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne eğitim malzemesi ve donanım ekipmanları temin edildi.

UNICEF verilerine göre nüfusun yüzde 58'ini 18 yaş altı çocukların oluşturduğu Nijer'de vatandaşların yarıdan fazlası örgün eğitim imkanlarından yararlanamıyor. Bu durum, eğitim imkanlarından uzak kalan gençler ve kadınlar arasında işsizliği artırarak ülkenin endüstriyel kalkınmasını olumsuz etkiliyor.

Nijer hükümeti gerek işsizlikle mücadele gerekse kalifiye eleman sorunuyla mücadele etmek amacıyla beşeri kapasiteyi artırmaya yönelik faaliyetleri destekliyor. Bu doğrultuda Yoksul ve işsiz gençler yararına "Kur'an, sağlık bilgisi, Arapça, Fransızca, Türkçe, dikiş-nakış, sabun üretimi" gibi alanlarda mesleki eğitim etkinlikleri düzenlemek amacıyla, Niamey'in en yoksul mahallelerinden biri olan Bassora'da ASSAMA Vakfı tarafından inşa edilen Şehbal Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi'ne TİKA tarafından donanım ekipmanları temin edildi.

200 kişilik olarak kurgulanan ancak talep yoğunluğu nedeniyle ilk etapta sabah ve öğlen olmak üzere günün iki yarısında toplamda 380 kursiyerin faydalanacağı merkeze öğrenci masa-sırası, kitaplık, öğretmen masası, dikiş nakış makinası vb. donanım malzemesi temin edildi.

Her yıl yüzlerce kişiye hizmet vermesi planlanan merkezin açılış törenine, T.C. Niamey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mahir Saruhan, TİKA Niamey Koordinatör Tanju Polat, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Temsilcisi Remzi Şeker, ASSAMA Vakfı Niamey Temsilcisi Ali Çalış, Nijer Ticaret Odası Başkanı Moussa Sidi ve Türk Havayolları Niamey Direktörü Yasin Bekaroğlu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nijer Uluslararası İlişkiler Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title