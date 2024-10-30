TİKA, Lübnan'da 2.500 Aileye Gıda ve Hijyen Yardımı Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda yardımı ve kamu binalarına 5 ton hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Lübnan'da yaşanan savaş nedeniyle güneydeki kentler ile Beka ve Beyrut şehirlerinin güneyinde yaşayan 1,6 milyon insan evlerini terk ederek, Lübnan'ın kuzeyi başta olmak üzere nispeten güvenli bölgelere göç ediyor. Kitlesel göç nedeniyle bölgesel işsizlik oranları artarak devam ederken, özellikle kira ve temel tüketim malzemelerinde fiyat artışları yaşanıyor. Bu durum sadece göçe zorlananları değil göç alan bölgelerdeki yerel halkı da doğrudan etkiliyor. Lübnan'da aralarında Türkmenler ve Mardinli soydaşların da yer aldığı ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye kuru gıda ağırlıklı insani yardım paketi ve kamu binaları için 5 ton hijyen malzemesi temin edildi. Yardımların dağıtımı, TİKA ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği iş birliğinde Lübnan'ın Beka, Beyrut ve diğer kuzey vilayetlerinde gerçekleştirildi. - ANKARA