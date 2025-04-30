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TİKA, Kuzey Makedonya Yangını Yaralılarını Ziyaret Etti

TİKA, Kuzey Makedonya Yangını Yaralılarını Ziyaret Etti
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TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralananları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dilekleri iletti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde çıkan yangında yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Mart ayında Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde çıkan yangında yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Kayalar ve Manasijevski, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi sürecindeki tüm ihtiyaçların karşılanması için TİKA'nın gerekli desteği sunduğu belirtildi.

TİKA, yürüttüğü insani yardım faaliyetleri çerçevesinde sağlık alanındaki desteklerine devam ederken, Kuzey Makedonya ile dayanışmasını da sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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