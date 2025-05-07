TİKA, KKTC'de Uluslararası Radyoloji Kongresi'ne Destek Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 5. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi'ne destek sağladı.

TİKA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 5. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi'ne destek sağladı. İlk kez KKTC'de gerçekleştirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen kongre, yalnızca bilimsel içeriğiyle değil, aynı zamanda adadaki Türk toplumunun uluslararası düzeyde tanıtımı açısından da önemli bir platform oluşturdu.

Kongreye Türkiye başta olmak üzere, ABD, Japonya, İsviçre, Danimarka, Romanya, Polonya ve Mısır'dan yaklaşık 200 bilim insanı ve uzman katıldı. Etkinlik kapsamında 75'i sözlü, 60'ı poster olmak üzere toplam 135 bilimsel bildiri sunuldu.

Kongre süresince ayrıca "Ultrasonografi Kursu", "KIBT Raporlama Kursu" ve "Ağız Hastalıklarında Tanısal Değerlendirme Yöntemleri Kursu" gibi eğitim programlarının yanı sıra radyoloji teknisyenlerine yönelik özel oturumlar da düzenlendi. - ANKARA