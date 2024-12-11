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TİKA, Etiyopya'nın Necaşi Köyü'ne Gıda Desteği Sağladı

TİKA, Etiyopya'nın Necaşi Köyü'ne Gıda Desteği Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'nın tarihi Necaşi köyüne 350 adet gıda paketi göndererek, köy halkının temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve geçim sıkıntısını hafifletmeyi hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın (Habeşistan) Tigray eyaletindeki tarihi ve kültürel değerlere sahip Necaşi köyüne gıda paketi desteğinde bulundu.

TİKA, Müslümanların ilk hicret yurdu olarak bilinen Etiyopya'nın (Habeşistan) Tigray eyaletindeki tarihi ve kültürel değerlere sahip Necaşi köyüne gıda paketi desteğinde bulundu. TİKA, köy halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve geçim sıkıntısını hafifletmek amacıyla, yerel şartlara ve beslenme alışkanlıklarına uygun şekilde hazırlanan 350 adet gıda paketini köy sakinlerine ulaştırdı.

Necaşi Köyü hakkında

Necaşi Köyü, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Burada bulunan Necaşi Türbesi, Cami ve 15 sahabenin kabirleri, bölgenin dini ve kültürel mirasını simgelemektedir.

2020-2022 yılları arasında bölgede yaşanan çatışmalar, köy halkının geçim kaynaklarına büyük ölçüde zarar verdi. Çatışmaların sona ermesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma konularında henüz yeterli ilerleme sağlanamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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