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TİKA, Endonezya'da topraksız tarım serası ve balık üretim tesisi kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Endonezya'nın Bogor bölgesinin Purwasari köyünde topraksız tarım serası ve biyoyumak balık üretim tesisi kurdu. Tesisin bölgede yaşayan ailelere gelir sağlaması bekleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Endonezya'nın Bogor bölgesinin Purwasari köyünde topraksız tarım serası ve biyoyumak balık üretim tesisi kurdu.

TİKA, Endonezya Human Initiative Dernegi ve yerel devlet kurumları iş birliğinde Endonezya'da topraksız tarım serası ve biyoyumak balık üretim tesisi kurdu. Geçimini hayvancılık, pirinç yetiştiriciliği ve balıkçılık faaliyetleri ile sağlayan 2 bin 226 ailenin yaşadığı Purwasari köyünde kurulan tesisin bölgede yaşayan ailelere gelir sağlaması bekleniyor. TİKA tarafından kurulan topraksız serada aylık olarak hasat edilebilen ve bölge halkının severek tükettiği pakcoy bitkisi üretiliyor. Seradan yılda 720 kilogram ürün elde edilecek.

İki ayda bir ürün elde edilen biyoyumak balık üretim tesisinde ise bölgede en çok tüketilen balık çeşidi olan Nila balığı yetiştiriliyor. Anaç balıkların yumurtaları yeni tanklar ile diğer bölgelere gönderilerek, başka ailelere de geçim kaynağı sağlanıyor.

Sera ve balık üretim tesisinin teslim töreninde konuşan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Türk halkının selamını getirdiklerini söyleyerek, iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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