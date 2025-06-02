TİKA, Bosna Hersekli Eğitmenlere Eğitim Verdi

TİKA, Bosna Hersekli Eğitmenlere Eğitim Verdi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında Bosna Hersekli eğitmenler, Türkiye’nin özel eğitim alanındaki yenilikçi uygulamalarını öğrendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde İstanbul'da 'Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş Eğitimi' düzenledi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan eğitimciler, beş gün süren eğitim boyunca Türkiye'nin özel eğitim alanındaki yenilikçi uygulamalarına dair teorik ve pratik bilgiler edindi. Görme engelli bireylerin kaliteli eğitime erişimini desteklemek ve STEM uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında Üsküdar'da bulunan Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nu da ziyaret eden katılımcılar, burada uygulanan bütünleşik öğretim modellerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Eğitime Bosna Hersek'ten görme engelliler eğitimi alanında görev yapan beş uzman katıldı.

Eğitim programı görme engellilere yönelik eğitimde kullanılan araç ve materyallerin tanıtımı, kapsayıcı eğitim uygulamaları, bireysel eğitim planlaması ve teknolojik destekler gibi çeşitli başlıkları içerdi. Katılımcılar, aynı zamanda Türkiye'deki özel eğitim politikaları ve bu alandaki öğretmen yetiştirme süreçleri hakkında da bilgi aldı.

TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen program, sadece mesleki gelişimi değil aynı zamanda toplumun dezavantajlı bireylerine yönelik daha adil ve kapsayıcı eğitim politikalarının yaygınlaştırılmasını da amaçlıyor. Eğitim programı, Türkiye ile Bosna Hersek arasında eğitim alanındaki iş birliğini derinleştirmenin yanı sıra, engelli bireylerin kaliteli eğitime erişimini güçlendirmeyi ve öğretmenlerin mesleki kapasitelerini artırmayı hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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