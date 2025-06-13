TİKA Azerbaycan'da şehit ve gazi çocuklarının yüzünü güldürdü

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karabağ şehit ve gazilerinin çocuklarının eğitim gördüğü kreşin bahçesine yapılan çocuk parkı törenle açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karabağ şehit ve gazilerinin çocuklarının eğitim gördüğü kreşin bahçesine yapılan çocuk parkı törenle açıldı.

TİKA tarafından Azerbaycan'ın Samuh Bölgesi Seyidler Yerleşim Yerinde Karabağ şehit ve gazilerinin çocuklarının eğitim gördüğü kreşin bahçesine yapılan çocuk parkı törenle açıldı. Çocuk parkının açılışında Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Samuh Valisi Firdovsi Aliyev, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, kreşin idarecileri, çocuklar ve aileleri hazır bulundu.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, TİKA'nın her zaman Azerbaycanlı şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu ifade etti. Yorulmaz, "Vatanları uğrana canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az olur. Ancak bugün bu parkta oynayan çocukların neşesi, gözlerindeki sevinç de bize güzel bir proje gerçekleştirdiğimizi anlatıyor" dedi.

Kreş yöneticileri ve aileler çocuklar için büyük bir ihtiyacı karşılayan çocuk parkı için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti. Parkta gönüllerince oynayan çocuklar için, animasyon gösterileri, yüz boyama ve sosis balon şovu gibi etkinlikler düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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