TİGAD Kırşehir’de toplandı: Dijital medyanın geleceği masaya yatırıldı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu üyeleri ile il temsilcileri, Kırşehir’de düzenlenen toplantıda bir araya gelerek dijital medyanın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Big Thermal Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar masaya yatırılırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de ele alındı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen temsilcilerin katıldığı toplantıda, internet gazeteciliğinin gelişimi, dijital yayıncılığın geleceği ve yerel medyanın güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikirlerini paylaştı.

OKAN GEÇGEL: “İNTERNET MEDYASINI TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE TAŞIDIK”

Toplantıda konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, internet medyasının hak ettiği değeri görmesi adına uzun yıllardır önemli mücadeleler verdiklerini ifade etti. İnternet gazeteciliğinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve ülkenin önde gelen kurumlarında konuşulan bir alan haline geldiğini belirten Geçgel, bu süreçte TİGAD’ın önemli rol oynadığını söyledi. İnternet gazeteciliği yasasının çıkarılması sürecinde büyük emek harcadıklarını vurgulayan Geçgel, dijital medyanın bugün resmi kurumlar ve kamuoyu tarafından daha iyi tanındığını ifade etti. Geçgel, derneğin güçlü ve dinamik yapısıyla Türkiye genelinde geniş bir teşkilatlanma ağı oluşturduğunu belirterek, TİGAD ailesinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydetti.

DİJİTAL MEDYA ÇALIŞTAYLARI SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI SUNUYOR

Kırşehir’de gerçekleştirilen Dijital Medya Çalıştayı’nın TİGAD tarafından düzenlenen 12’nci çalıştay olduğunu hatırlatan Geçgel, bu organizasyonların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Çalıştayların yalnızca gazetecileri bir araya getirmediğini, aynı zamanda sektörün gelişimine katkı sunan önemli fikirlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırladığını ifade etti. Toplantıda dijital dönüşüm süreçleri, internet haberciliğinde yaşanan yenilikler ve medya kuruluşları arasındaki iş birlikleri de değerlendirildi. Katılımcılar, yeni medya araçlarının habercilik üzerindeki etkileri ve gelecekte sektörün nasıl şekilleneceği konusunda görüşlerini paylaştı.

YEREL MEDYANIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ORTAK AKIL VURGUSU

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yerel medyanın güçlendirilmesi oldu. Katılımcılar, yerel basının dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda öneriler sundu. İnternet gazeteciliğinin sürdürülebilirliği ve dijital yayıncılığın geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. TİGAD’ın dünü ve bugününün detaylı şekilde ele alındığı toplantı, katılımcıların dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Toplantıda ortaya çıkan görüş ve önerilerin, dijital medya sektörünün geleceğine yönelik önemli katkılar sunması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun