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THY'nin Elazığ Müdürlüğünün Muş'a Bağlanması Tepkilere Neden Oldu

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Elazığ'daki müdürlüğünün önce şube müdürlüğüne dönüştürülüp ardından Muş'a bağlanması tepkilere neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, duruma tepki göstererek THY'ye yanlıştan dönmesi çağrısında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Elazığ'daki müdürlüğünün önce şube müdürlüğüne dönüştürülüp ardından Muş'a bağlanması tepkilere neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, duruma tepki göstererek THY'ye yanlıştan dönmesi çağrısında bulundu.

Türk Hava Yolları, Elazığ'da uzun yıllardır hizmet veren müdürlüğünü önce şube müdürlüğüne çevirerek Malatya'ya bağladı daha sonra ise 6 Şubatta meydana gelen depremler gerekçe gösterilerek Malatya'yı da Muş'a bağlayarak büyük bir tepkiye neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, THY'nin bu kararı sonrası bir açıklama yaparak THY'ye bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu. Erol, "İlimiz birçok bölge müdürlüğünü de bünyesinde bulundurarak tüm bölgesine hizmet vermektedir. Aynı zamanda Elazığ'da yetişen birçok bürokratımız da ülkemizin önemli kuruluşlarında ciddi işler yapmaktadır. Bu doğrultuda böylesine kadim ve konumu açısıyla stratejik bir kente yapılan bu haksızlık çok büyük bir yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmesi adına THY'ye çağrıda bulunuyorum. Elazığ'ın Muş iline bağlanması asla kabul edilebilir değildir. Bu yanlış ve hatalı kararın hemşehrilerimizin nezdinde silinebilmesinin tek yolu da THY'nin Elazığ'a hemen bölge müdürlüğü açmaktır. Sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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