THY, Mısrata Uçuşlarını Yeniden Başlattı
Türk Hava Yolları, Libya'nın Mısrata şehrine olan uçuşlarını 2015 yılındaki ara sonrası yeniden başlattı. Mısrata, THY'nin Afrika'daki 62. uçuş noktası oldu.

Türk Hava Yolları (THY) Libya'da Trablus ve Bingazi'den sonra 3. nokta olarak Mısrata'yı yeniden uçuş ağına ekledi. 2015 yılı Ocak ayında ara verdiği Mısrata uçuşlarını tekrar başlatan THY, Afika kıtasında 62'inci noktasına uçmaya başladı.

Türk Hava Yolları, Afrika kıtasının Akdeniz kayısında bulunan ve Libya'da Trablus ve Bingazi'den sonra 3. nokta olarak Mısrata'yı yeniden uçuş rotasına ekledi. 2015 yılı itibarıyla ara verilen Mısrata seferleri bugün yeniden başladı. Mısrata, THY'nin Afrika kıtasında 62'inci uçuş noktası oldu. B737-78D tipi uçaklarla gerçekleştirilecek Mısrata uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edileceği öğrenildi.

Seferlerin yeniden başlaması için havalimanında düzenlenen törene Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Hükümeti Bakanı Muhammed Elshahubi ile THY Satış Başkanı Mahmut Yayla ve Libyalı yetkililer katıldı.

Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türkiye ve Libya'nın dost ve kardeş olduğunu söyleyerek, "Özel ilişkilerin somut sonuçları olması beklenir. THY'nin Mısrata'ya dönmesi bu bakımdan önemlidir. THY seferleri tabiatıyla ticari iktisadi ve insani ilişkilere katkı yapacaktır" dedi.

Begeç, "Sefer sayısı inşallah zaman içerisinde artacaktır. THY'nin Libya ve Mısrata seferlerinin taşıdığı bir siyasi mesaj da vardır. Türkiye Cumhuriyeti Libya'nın istikrarına güvenliğine ve refahına katkılarını sürdürecektir. Bu hususta uluslararı toplumda öncü rol oynamaya devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
