Haberler

THY İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan 6 Şubat mesajı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

THY İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, başta 6 Şubat deprem şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cenab-ı Allah'tan, milletimizi bir daha böyle büyük felaketlerden muhafaza etmesini diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, bu mübarek Cuma gününün hayır ve bereketinin üzerimize olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
