THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır - Haberler

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THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK bünyesinde bulunan yangın söndürme uçakları ile gerçekleştirdiği basın toplantısında 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı'nın yangınla mücadele için hazır olduğunu söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK bünyesinde bulunan yangın söndürme uçakları ile gerçekleştirdiği basın toplantısında 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı'nın yangınla mücadele için hazır olduğunu söyledi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK bünyesinde bulunan yangın söndürme uçakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu basın toplantısı gerçekleştirdi. THK Üniversitesinin Türkkuşu Yerleşkesi'nde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Kaya, THK bünyesinde 9 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı bulunduğunu, bunlardan 4 tanesinin yangınla mücadele için hazır hale getirildiğini söyledi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, "CL-215 orman yangınları ile mücadele uçaklarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iş birliği üzerinden TUSAŞ kanalı ile bize verdikleri destek ve THK Teknik'in de imkanları ile bugün itibari ile 3 uçağımızın bakımları tamamen sonuçlandırıldı. Dördüncü uçağımızın bakımları da bitirilme aşamasına getirildi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kaya THK bünyesinde 9 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı bulunduğunu, bunlardan 3 adedinin kaza kırımına uğradığı için bakımının nerdeyse imkansız olduğunu, geri kalan 6 uçaktan 4 tanesinin ilk etapta bakımlarının yapıldığını ve Temmuz ayında yangın bölgelerinde konuşlandırılacağını söyledi. Kaya, ikinci etapta ise diğer iki uçağın bakımlarının yapılacağını ve önümüzdeki sene onların da hizmete alınacağı bilgisini verdi.

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Uçakların bir an önce değiştirilmesi veya modernize edilmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Kaya, yangınla mücadele edecek olan helikopter ihalelerinin de yapıldığını söyleyerek, "Savunma Sanayii üzerinden yapılan 3 yıllık ihalede 55 helikopter ihalesi yapıldı. 35 küçük helikopter 10 gece görüşlü ve 5 ağır olmak üzere bu sene orman yangınları ile mücadelede yer alıyoruz" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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