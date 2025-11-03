Haberler

Tespihin Mutluluk Üzerindeki Etkileri

Güncelleme:
Kütahya'da tespih satıcısı Erdal Sevinç, tespihin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Tespihin ruh haline olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Sevinç, el yapımı tespihlerin değerine de dikkat çekti.

Kütahya'da, yaklaşık 30 yıldır şehir şehir dolaşarak tespih satışı yapan adam, tespihin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda bir huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Kütahya'nın Antika Pazarı'nda da sergi açan Erdal Sevinç, tespihin insanın ruh haline olumlu etki ettiğini belirterek, "Tespih mutluluk hormonu salgılayan bir alettir. Çekerken insan hem zihnen hem bedenen rahatlar. Başparmakta bir nokta vardır, orası uyarıldığında mutluluk hormonu salgılanır. Tespih çeken insanın oturuşu, duruşu, hatta karakteri bile tespihine yansır" dedi.

Tespihin bir hobi olarak da insanı rahatlattığını dile getiren Sevinç, "Tespih, geçmişle bağ kurdurur. Antika bir ürün görmek bile insanın iç huzurunu artırır. Büyük paralar harcamadan da mutlu olunabilir. Küçük şeylerle, sade bir hayatla da insan mutlu olabilir" ifadelerini kullandı. Tespihlerin yapımına da değinen Sevinç, "Tespih iki gruba ayrılır: El yapımı ve makine yapımı. El emeğiyle yapılan tespihler çok değerlidir. Ustalar günlerce çalışır, elleri nasır tutar. Hurma çekirdeğinden yapılan bir tespih bile bir sanat eseridir" diye konuştu. Tespihin sadece bir süs eşyası değil, aynı zamanda dostluk ve hatıra sembolü olduğunu vurgulayan Sevinç, "Eskiden insanlar birbirine tespih hediye ederdi. Uzaklara tespih gönderilir, dostluklar pekiştirilirdi. Maddi değeri küçük olsa da manevi değeri çok büyüktür. Dedenin, babanın yadigarı tespihler bize geçmişi hatırlatır" dedi. Mutluluğun paylaşarak çoğaldığını ifade eden Sevinç, "Sevmek, paylaşmak, hatıraya değer vermek insanı mutlu eder. Tespih bu duyguların bir sembolüdür. Her insan yaşamanın, paylaşmanın kıymetini bilirse, mutluluğu da bulur" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
