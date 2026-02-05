Haberler

TESK Başkanı Palandöken: "(6 Şubat depremleri) Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

TESK Başkanı Palandöken: '(6 Şubat depremleri) Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Palandöken, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu büyük felakette kaybettiğimiz camiamızın kıymetli isimlerinden Hatay ESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz ile Birlik Genel Sekreteri Arzu Oğuz Mutlu'yu da rahmet ve saygıyla anıyorum. Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin olduğu andan itibaren halkımızın yanında olan, aralıksız olarak yardım ve çalışmalarına devam eden devletimize Allah zeval vermesin. Bu felaket bizlere dayanışmanın, tedbirin ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası

1 milyar dolar yatırım yapacak otomotiv devinden şok Türkiye kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı