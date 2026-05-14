Maraş rahlesi ustaların ellerinde geleceğe taşınıyor

Kahramanmaraş'ın tescilli Maraş rahlesi, 68 yaşındaki usta Adem Durdu'nun el emeğiyle yaşatılıyor. Ceviz ve limba ağacından tek parça halinde, tırnak oyma tekniğiyle yapılan rahleler, bir haftada tamamlanıp 10 bin liraya satılıyor. Durdu, siparişle çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rahle hediye ettiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş'a özgü olan ve 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen Maraş rahlesi, ustaların ellerinde şekilleniyor. Bir zamanlar medreselerin, camilerin ve Kur'an kurslarının vazgeçilmez parçaları arasında yer alan Maraş rahlesi, ince oyma işçiliği ve ceviz ağacına verilen zarif şekillerle dikkat çekiyor. Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde yaşayan son rahle ustalarından 68 yaşındaki Adem Durdu da yıllardır ahşaba işlediği geleneksel motiflerle unutulmaya yüz tutan sanatı yaşatmaya devam ediyor. Durdu, sipariş üzerine 60 santimetre ile 1 metre aralarında rahle yapıyor.

"Bir rahleyi bir haftada bitiriyorum"

Bir rahle için yaklaşık bir hafta emek verdiğini ve fiyatının 10 bin lira olduğunu söyleyen Durdu, "40 yıl sonra şehir merkezinden köyüme döndüm ve çok iyi ustaların yanında çalıştım. Bu işleri öğrendim. Rahle yapmak hem sevap hem de güzeldir. Bir rahleyi bir haftada bitiriyorum. Çok farklı bir oyma tekniğimiz var, tırnak üzerine yapılıyor. Tek bir parçadan yapılıyor" diye konuştu.

"Rahle artık benim beynime işledi"

Sipariş usulü çalıştığını anlatan Durdu, "Limba ağacından yapılıyor ve sipariş üzerine yapıyorum. Rahle artık benim beynime işledi, 7 dişi var. Tek parçadan olması lazım. Azami 60 santimetre ile en yüksek 1 metreye kadar rahle yapıyorum" dedi.

Adem Durdu, yaptığı rahlelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye edildiğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
