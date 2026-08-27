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Erzurum'da Esnaftan Ters Yön Tabelası Çözümü

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Erzurum Yakutiye'de ters yönden gelen araçlar nedeniyle mağdur olan esnaf, kendi hazırladığı 'Ters yön' tabelasını astı. Ancak sorunun çözülmediğini belirten esnaf, yetkililerden önlem istiyor; araçların hasar verdiğini ve navigasyonun sürücüleri yanlış yönlendirdiğini söylüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ters yönden gelen araçlardan dolayı zor günler yaşayan esnaf, çözümü kendi imkanlarıyla hazırladığı "Ters yön" tabelasını asmakta buldu.

Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ne giden 3 kollu yolda bazı sürücülerin ters yönden ilerlemesi, bölgede trafik güvenliğini tehdit ediyor. Ters yönden gelen araçların park halindeki araçlara zarar verdiğini belirten esnaf, sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla kendi hazırladıkları "Ters yön" yazılı pankartı lamba direğine astı.

Bölgede ters yön ve tek yön tabelalarının bulunduğunu ancak mevcut tabelanın sürücüler tarafından fark edilmediği ifade edilirken, özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon nedeniyle ters yöne girdiği belirtildi. Ters yönden gelen araçların akan trafikte geri geri çıkmaya çalışmasının da tehlikeye neden olduğu ifade edildi.

"Araçlarımıza 15-20 bin lira civarında hasar verdiler"

Erzincan Kapı esnafından Ferit Aydın, kendi imkanlarıyla astıkları tabelanın da soruna tam olarak çözüm olmadığını belirterek, "Fakat bu da yeterli değil. Aslında karşıdan geldiğinde bir pırıltı oluyor. Tek yön tabelası olmasına rağmen yine de araçlar buraya giriyorlar. Burada kaza oldu, araçlarımıza vurdular. Bu konuda yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Şu anki şartlarda araçlarımıza 15-20 bin lira civarında hasar verdiler. Günde 10-15 tane araç rahat geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen araçlar çok burada. Navigasyon yanlış yönlendiriyor. Ondan dolayı buraya devamlı arabalar ters yönden giriyorlar. Tabelanın çok fazla bir etkisi de olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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