Ters Şeride Girdi: Tokat'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası

Ters Şeride Girdi: Tokat'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ters yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koyulhisar istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 09 BR 939 plakalı Kia marka araç, ters şeritten gelen 19 TT 375 plakalı Citroen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 09 BR 939 plakalı araçta bulunan B. D., Y. D., Ş. D. ve S. E. ile 19 TT 375 plakalı araçtaki T. E. Y. ve Ş. Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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