Teröre verilen ilk şehit askerin kabrine giden yol asfalta kavuştu

ERZİNCAN - PKK terör örgütünün 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın'ın Erzincan Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesinde bulunan kabrine giden yol Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla asfaltlandı.

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın naaşı memleketi Erzincan'ın Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesine defnedilmişti. PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesinde bulunuyor. Kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 buçuk kilometrelik kısmının stabilize olması ve 8 yıldır yapılmamasından şikayetçi olan Mertekli köyü Muhtarı İsmail Keleş'in isteklerine kulak veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilgili birimlere talimat vererek yolun yapımına başlanmasını sağladı.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, Vali Aydoğdu'ya şehit ailesi ve köy halkı adına teşekkür etti. Keleş Vali Aydoğdu'yu en kısa sürede köye beklediklerini belirterek, "Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi muhtarıyım. Şuan bulunduğumuz kabristanı özel kılan bir durum var. Türkiye'de teröre verilen ilk şehit asker Süleyman Aydın'ın bulunduğu mezarlık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu vesile ile görevi başında şehit olan tüm askerlerimize Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun. Valimiz Hamza Aydoğdu'nun Erzincan'a ilk teşrifleriyle yapmış olduğu toplantıda kendisine bin 400 metre uzunluğunda ki mezarlık yolumuzun yapımını arz etmiştik. Değerlendirmeye alıp kendisi talimat verdi ve şuanda mezarlık yolumuzun asfaltı yapılmakta. Bu vesile ile kendisine şahsım adına, köy halkı adına ve şehit ailesi adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Valimizi en kısa sürede köyümüze bekliyor saygılarımı sunuyorum" dedi.