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Tercan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı

Tercan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. Kaymakam Neslihan Kısa Duman, polis teşkilatının önemine vurgu yaptı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, Aziz Vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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