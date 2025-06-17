Tercan'da Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi

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Tercan'da Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Görüntülendi
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Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Darıtepe köyünde, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak ortaya çıktı. Vaşak, doğal yaşam alanında yürüyüş yaparken köylüler tarafından izlendi.

Tercan'da vaşak görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan Tercan ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki bir vaşak Darıtepe köyünde cep telefonuyla görüntülendi.

Darıtepe köyü mezrasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak, köylü vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Ender rastlanan anlarda, vaşağın doğal yaşam alanında kendi halinde yürüdüğü görüldü.

İzlendiğini son anda fark eden vaşak, daha sonra koşarak bulunduğu yerden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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