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Tercan'da aşure kazanında kardeşlik kaynadı

Tercan'da aşure kazanında kardeşlik kaynadı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Cem Vakfı Tercan Pir Ahmet Yesevi Cemevi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure lokması programı, dualar ve kurban kesimiyle yoğun katılımla yapıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma geleneği vurgulandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Cem Vakfı Tercan Pir Ahmet Yesevi Cemevi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure lokması programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muharrem ayındaki 12 günlük matem orucunun ardından düzenlenen programda dualar edildi, kurbanlar kesildi ve kazanlarda hazırlanan aşure lokması vatandaşlara ikram edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma geleneğinin yaşatıldığı etkinlikte, Muharrem ayı boyunca Cemevi'nde 12 gün süresince lokmaların pay edildiği belirtildi.

Tercan Pir Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Haydar Coşkunfırat, programda yaptığı konuşmada Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekerek, dayanışma, kardeşlik ve ortak değerleri yaşatma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Farklı inanç ve düşüncelere sahip insanların aynı sofrada buluşmasının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Coşkunfırat, bunun barış ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Duaların ardından aşure lokmasının davetlilere ikram edildiğini belirten Coşkunfırat, "Bugün burada canlarımızla birlikte aynı lokmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen tüm canlara gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Hoşgörü, paylaşma ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı program, katılımcıların bir araya gelerek aşure lokmasını paylaşmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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