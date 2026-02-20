Haberler

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, koruma polisinin taşıdığı şemsiyenin altında yürümesi nedeniyle tartışmalara neden olurken; Tercan ilçesinde Duman'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe bazı vatandaşların at sırtında katılması da dikkat çekti.

  • Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Duman'ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Kaymakam Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu ve şemsiyeyi sonradan kendisinin taşıdığını açıkladı.
  • Tercan'da vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Kaymakam Duman'a destek verdi.

17 Şubat'ta Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla gerçekleştirilen kortej sırasında, Kaymakam Duman'ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman'ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görülmüş, görüntülerin paylaşılmasının ardından çeşitli eleştiriler yapılmıştı.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek, paylaşılan videonun programın yalnızca bir kesitini yansıttığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi alarak kendisinin taşıdığını aktaran Duman, "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

Açıklamanın ardından Tercan'da bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. "Dik dur eğilme, Tercan halkı seninle" sloganları atan grup, Kaymakam Duman'a destek verdi. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
