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Tercan'da 2026 Ekim birlik meclisi toplantısı Kaymakam Duman başkanlığında yapıldı

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Tercan'da 2026 Ekim birlik meclisi toplantısı Kaymakam Duman başkanlığında yapıldı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2026 yılı Ekim ayı olağan birlik meclis toplantısı Kaymakam Neslihan Kısa Duman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı, gündemdeki konular ele alındı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2026 yılı Ekim ayı olağan birlik meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, birlik meclisinin gündeminde yer alan konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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