Haberler

Tepecik Mahallesi'nde Kur'an Kursu İnşaatı Hızla Yükseliyor

Tepecik Mahallesi'nde Kur'an Kursu İnşaatı Hızla Yükseliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla temeli atılan Tepecik Hafızlık Kız Kur'an Kursu, bölgedeki din eğitimi ihtiyacını karşılamak amacıyla hızla inşa ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde, hayırseverlerin katkılarıyla temeli atılan Tepecik Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı hızla yükseliyor.

Tamamlandığında bölgeye önemli bir eğitim hizmeti sunacak olan bu güzide yapı, hem kız öğrencilerin hafızlık eğitimine imkan sağlayacak hem de bölgedeki din eğitimi ihtiyacına kalıcı bir çözüm olacak. Tabliye betonunun dualarla döküldüğü inşaat alanında konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, duygularını, "Bugün burada sadece bir yapı değil; ilim, irfan ve hafızlık yolunda geleceğe atılan bir temel var. Bu kurs tamamlandığında, inşallah nice yavrumuz burada Kur'an'la büyüyecek, hafız olacak. Her tuğlasında bir hayır, her harcında bir dua olacak. Emeği geçen hayırseverlerimize, proje destekçilerine ve dualarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu eseri hayırla tamamlamayı nasip eylesin" sözleri ile ifade etti.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun' da, kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.