Tepebaşı'ndaki Eko-Okullara Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü - Haberler

Tepebaşı'ndaki Eko-Okullara Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Eko-Okullar bünyesindeki 18 okul, Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu Eko-Okullar bünyesindeki 18 okul, Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okulların, Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödül Töreni, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Temalı Çevre Çocuk Şenliği'nde gerçekleştirildi. Şenliğe, 40 okuldan 2 bine yakın öğrenci, öğretmen ve idareci, STK temsilcisi ile gönüllüler katıldı. Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödülleri, Eskişehir'de aktif olarak faaliyet gösteren 38 Eko-Okuldan; Anaçağ, Avukat Mail Büyükerman, Adnan Menderes, Kütüpoğlu, Lamia Dayanç, Öğretmen Esra Akkaya, Seçil Akkurt, Zehra Sarar Anaokulları, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi, Dumlupınar, Kılıçarslan, Milli Zafer, Özel Yeniyol, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulları, Özel Etkin Koleji, Özel Çağdaş, Özel Eskişehir Bilnet ve Özel Atayurt Ortaokullarının temsilcilerine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem tarafından takdim edildi. ANKA / Yerel Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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