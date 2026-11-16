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Tepebaşı'nda Seyrantepe Camii'ndeki sabah namazı buluşmasına öğrenciler katıldı

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Tepebaşı'nda Seyrantepe Camii'ndeki sabah namazı buluşmasına öğrenciler katıldı
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Tepebaşı İlçe Müftülüğünce Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Müftü Fatih Kaya, programda birlik ve beraberliğin yanı sıra sabah namazının önemine değindi.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından Seyrantepe Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına, üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Program kapsamında cemaatle kılınan sabah namazının ardından din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tesbihat yapıldı. Buluşmada cemaate hitap eden Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, birlik, beraberlik ve sabah namazının önemine değindi.

Müftü Kaya, din görevlileri, manevi danışmanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve mahalle sakinlerinin yer aldığı program, yapılan duanın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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