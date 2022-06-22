Tepebaşı'nda Minikler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı Tepebaşı Belediyesi Canan-Şükran Şeker ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı. Mezun olan miniklerin gösterileri beğeni topladı. Tepebaşı Belediyesi Canan-Şükran Şeker ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı. Mezun olan miniklerin gösterileri beğeni topladı. Tepebaşı Belediyesi'nin Fatih Mahallesi'ndeki Canan-Şükran Şeker ve Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kapanış törenine, Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, karne alan çocuklar, veliler ve merkez yetkilileri katıldı. Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde de mezuniyet sevinci yaşandı. Programlarda çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, mezuniyet belgelerini ve karnelerini alkışlar eşliğinde aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ndeki törene katılarak öğrenci ve velileri tebrik etti. ANKA / Yerel Melih Savaş Çocukluk Tepebaşı Fatih Yerel Haberler

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