Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile memnuniyetlerini dile getiriyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor. Projeler hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, Başkan Ataç'a teşekkür ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeleri ile Türkiye ve yurt dışından takdir toplarken, Eskişehirlilerin de beğenisini kazanıyor.

Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Çamlıca Deneyimli Kafe kursiyerleri, ilk olarak Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek kahraman askerler için dua etti. Ardından ise Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Gökkuşağı Kafeler, Özdilek Sanat Merkezi, Çamlıca Deneyimli Kafe ve 29 Ekim Gençlik Merkezi gibi merkezleri gezen kadınlar, verilen hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

"HEM ÇOCUKLAR İÇİN HEM YETİŞKİNLER İÇİN SOSYALLEŞME İMKANLARI ÇOK GÜZEL"

Sema Hızlıkan, "Öncelikle çok beğendim. Buraları zaten görmek istiyordum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a yaptığı projeler için teşekkür ediyorum. Senfoni orkestrasını özellikle çok beğendim. İki öğrencim de senfoni orkestrasında. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum. Belde Evlerini de çok beğendim" dedi.

Müjgan Hızlı, "2 yıldır Eskişehir'deyim. Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğeniyorum. Bu tür gezilerin olması da daha iyi tanımama vesile oldu. Hem çocuklar için yetişkinler için yapılan bu sosyalleşme imkanları çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sahide Yıldırım, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çalışmalarından çok memnunuz. Belde Evlerinin her etkinliğine katılmaya çalışıyoruz. Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.