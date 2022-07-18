Tepebaşı'nda Gesikoop Genel Kurulu Yapıldı Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi’nin (GESİKOOP) genel kurul toplantısı yapıldı. Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi'nin (GESİKOOP) genel kurul toplantısı yapıldı. Kooperatif binasında düzenlenen toplantıya; Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, geri dönüşüm tesisi yetkileri, bakanlık temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Toplantıda önceki dönem faaliyet raporu ve gelir gider tablosunun görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, Şahin Savcı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. GESİKOOP Yönetim Kurulu Şahin Savcı, Serap Taşer, Yusuf Ersoy'dan oluşurken; Denetim Kurulu'nda Çimen Karakuş ve Hatice Keleş yer aldı. Türkiye'de ilk defa sokak toplayıcılarının örgütlenme modeli olarak kurulan sosyal işletme kooperatifi GESİKOOP'un, 3'ü kadın 13'ü yabancı olmak üzere toplam 32 üyesi bulunuyor. ANKA / Yerel Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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