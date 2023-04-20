Tepebaşı'nda Çocuklar, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Tepebaşı Belediyesi'nin beş farklı noktada hizmet veren Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri bünyesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri faaliyete devam ediyor. Belediyenin beş kreşinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini dile getirdiler.

İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinde marşlar ve şarkılar söylendi. Çocuklar, bayraklarla donattıkları sınıflarında dans ederek 23 Nisan'ı kutladı. Merkezlerde balon taşıma, bayrak yarışı, çuval yarışı, yüz boyama gibi etkinlikler yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda hizmet veren Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri de belediye içinde yaptıkları kortej yürüyüşü ile vatandaşların ve belediye personelinin beğenisini topladı.