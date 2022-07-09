Tepebaşı'nda Bayram Huzuru

Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı kurban kesim alanında, Eskişehirli yurttaşlar kurban ibadetlerini yerine getirdi. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne bağış yapan yurttaşların kurbanlıkları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kesildi.

Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı'nda kent halkı için hazırladığı kurban kesim alanı ile yurttaşlara sorunsuz bir bayram ortamı sundu. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına gelen yurttaşlar, ücretsiz kesim hizmetinden faydalanarak kurban ibadetlerini yaptı. Hayvanlarını belediye personeline teslim eden yurttaşlar, hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getirdi. Kent sakinleri, etlerini belediye tarafından torbalar ile teslim alırken sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

"İSLAMİ ŞARTLARA VE HİJYEN KURALLARINA UYGUN"

Kurbanını 4 yıldır Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı alanda kestiğini söyleyen veteriner hekim Mustafa Çoban, "Ortam çok güzel, 4 senedir kurbanımı burada kesiyorum ücretsiz olarak. Hayvanımı getiriyorum, poşetine kadar veriyorlar. Gayet de temiz, ortam hemen yıkanıp temizleniyor. Mutluyuz, veteriner hekim olarak bu hizmetten çok mutluyum, Eskişehir halkına tavsiye ediyorum. Dışarda sağlıksız ortamlar yerine, burada İslami şartlara ve hijyen kurallarına uygun biçimde hizmet almak çok güzel" dedi.

"VATANDAŞLARA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Bilal Özcan da kurbanlık hayvanını kestirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'tan çok memnunuz. Yenilikler ile vatandaşa her zaman hizmetler üretiyor. Bu hizmet de vatandaşlara çok yardımcı oluyor, teşekkür ediyoruz. Bu kesim hizmeti de çok yerinde bir çalışma. Evlerde değil de hijyenik olarak böyle bir yerde kesilmesi daha uygun" dedi.

Dilek Gündoğan isimli kurban sahibi de "Buraya ilk kez geliyoruz ve çok memnun kaldık. Çok güzel ilgileniyorlar, herkes sırasıyla kurbanını kestiriyor. Allah herkese güzel bayramlar nasip etsin, çok teşekkür ederiz. Tertemiz bir ortamda, bu uygulama çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da bağış yapmak isteyen yardımsever yurttaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirlilerin bağışladığı kurbanlık hayvanlar, İslami koşullar ile vekalet alınarak kesildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bağışlanan hayvanların ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacağını belirtti. Belediye yetkilileri, bağış yapan yardımseverlere teşekkürlerini iletti. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel