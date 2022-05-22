Tepebaşı'nda 10. Şiir Buluşması Başlıyor - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla 27-29 Mayıs arasında düzenlenecek. Buluşma kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın 10.'su, bu yıl da hem Türkiye'nin çeşitli illerinden hem de dünyanın farklı noktalarından gelen yabancı şairleri bir araya getiriyor.

MAHMUT ÇINAR KONSERİ

10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenecek çeşitli oturumlar ve etkinlikler ile bu yıl da dolu dolu geçecek. Buluşma, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da etkinliğin onur konuğu olan Lale Müldür'ün imza töreni ile başlayacak. Ardından açılış töreni düzenlenecek ve Mahmut Çınar konseri katılımcılar ile buluşacak.

28-29 Mayıs günleri de şiir atölyeleri, şiir okumaları ve sergi etkinlikleri ile geçecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehirlileri, 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliğine davet etti.