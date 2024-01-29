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Tepebaşı Belediyesi ve Genel-İş Arasında Sosyal Haklar İyileştirme Protokolü İmzalandı

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Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında, belediye çalışanlarının sosyal haklarında iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile yemek ücretlerinde yüzde 55,5 artış yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında, belediye çalışanlarının sosyal haklarında iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile yemek ücretlerinde yüzde 55,5 artış yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) arasında sosyal haklarda iyileştirme protokolü imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya ve Genel-İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı katıldı.

Sosyal haklarda iyileştirmeyi kapsayan ek protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, "Ahmet Başkanım, çok önemli çalışmalar yaptınız. Tepebaşı'nı değiştirdiniz, dönüştürdünüz. Yolumuz açık olsun. Bize de her anlamda, sonuna kadar yanınızdayız. Bugün imzaladığımız protokol de hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise "Benim için Tepebaşı Belediyesi çok kıymetli. Ben burada karar verirken, çalışma arkadaşlarımı düşünerek karar veriyorum. Onların geleceği benimle beraber sürecek. O açıdan biz yine işimize bakacağız. Tepebaşı aslında sağ görüşlü bir bölgedir. Bu bölgede sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirmek ve onu 20 yıla yakın yapabilmek o kadar kolay bir şey değil. Biz, Atatürk'ün yolunda, izinde ve onun devrimlerine inanarak hareket ettik. 3 yaşındaki çocuktan büyüklerimize, engellilerimize kadar cumhuriyet aşkını yerleştirmek ve onlarla birlikte yürüyebilmek çok önemli. Bugüne kadar çok şükür bunu hayata geçirdik ve başarılı olduk. Önümüzdeki yıllarda daha iyi şeyler olacak. Ama bu enflasyon ne olur, ne yapar hiçbir şey konuşamıyoruz… Yarın ile ilgili plan ve hesap yapamıyoruz. Ancak bir miktar destek verebilmek iyi bir şey. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Çalışkan, protokol metnini imzaladı. Ocak – Haziran 2024 arası 6 aylık dönemi kapsayan protokol ile yemek ücretlerine yüzde 55,5 iyileştirme sağlandı ve yemek ücretleri 45 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çetin Çalışkan Ahmet Ataç Tepebaşı Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

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