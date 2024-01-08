Tepebaşı Belediyesi, Çocuklara Yönelik Eğitim Projeleriyle Önemli Katkılar Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde 5 noktada hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri ve bir anaokulu ile kent çocuklarının eğitimine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. 6 merkezde yüzlerce öğrenci nezih bir ortamda kaliteli eğitim alırken, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Tüm çabamız, geleceğimin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri ve anaokulu 6 ayrı noktada çocukların gelişimi için uzmanlar eşliğinde hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilki 2018 yılında faaliyete geçirilen erken çocukluk eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, 36-68 ay arası çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor. Ayrıca merkezlerde öğrenciler için kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkanı da sunuluyor. İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Merkezleri kent çocukları için huzurlu ve nezih bir ortamda hizmet sunuyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından erken çocukluk eğitim merkezlerinin 5'incisi ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hüsniye-Recep Uçkan ismiyle hayata geçirildi. Öte yandan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi de anaokulu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Melih Savaş Yaşam Köyü içinde yer alan anaokulu, 58-68 ay arası 29 çocuğa hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin erken çocukluk eğitim merkezlerinin yanı sıra 3-4 yaş çocuklar için Belde Evleri ve çocuk kültür ve sanat merkezlerinde düzenlediği oyun grupları da büyük beğeni topluyor. Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi ve Fevzi Çakmak Belde Evi ile Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çocuk oyun gruplarında çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 3-4 yaş okullaşma Türkiye oranı olan yüzde 20,5'in çok üzerine ulaştı.

Aynı dönemde Tepebaşı'nda 3-4 yaş okullaşma oranı yüzde 30 oldu.

"TÜM ÇABAMIZ YAVRULARIMIZ İÇİN"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da çocukların gelişimi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgularken, "Tepebaşı Belediyesi olarak toplumumuzun her kesimine hitap eden çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Erken çocukluk eğitim merkezlerimiz de kentimizin çocukları için çok önemli ve faydalı bir noktada. 5 erken çocukluk eğitim merkezimizin yanı sıra 1 anaokulumuz ile kaliteli ve nezih bir ortamda eğitim imkanı sağlıyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 3-4 yaş okullaşma Türkiye oranı olan yüzde 20,5'in çok üzerine taşımayı başardık. Aynı dönemde Tepebaşı'nda 3-4 yaş okullaşma oranı yüzde 30 oldu. Bu veri ile çocuklarımıza sağladığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca çocuk sanat ve kültür merkezlerimiz ile Belde Evlerimiz de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan merkezler olarak hizmet veriyor. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Ben de çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimi, her fırsatta dile getiriyorum. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Tüm çabamız, geleceğimin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.

Erken çocukluk eğitim merkezleri ve anaokulu hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşabiliyor.