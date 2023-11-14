Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Park İncelemesi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Zincirlikuyu Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan ve yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal Parkı'nı yerinde inceledi.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan, afet ve acil toplanma alanı olarak da kullanılacak 19 bin 480 metrekarelik parkı gezen Başkan Ataç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"TEPEBAŞI'NA HAYIRLI OLSUN"

İncelemenin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda halkımız için bir mola yeri, soluklanma noktası işlevi gören parklarımızı önemsiyoruz. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yaparken, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar ile parkımız yenilendikten sonra donanımlı bir hale gelecek ve vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri alanlar olacak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum, Tepebaşı'na hayırlı olsun" dedi.

TOPLANMA ALANI OLARAK DA KULLANILACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında 19 bin 480 metrekarelik alanın 800 metrekaresinde halı saha, 338'er metrekareden olmak üzere iki adet basketbol sahası, 120 metrekare çocuk oyun alanı, 120 metrekare spor aleti alanı bulunuyor. Mevcut yürüyüş yolu ve ana akslar da genişletildi. Öte yandan, daha önce AFAD öncülüğündeki komisyon tarafından belirlenen acil toplanma alanları arasında yer alan parkta yenileme çalışmaları sürerken, herhangi bir afet durumunda duş-tuvalet, çadır ve konteynır konulacak alanların altyapısı hazırlandı.