Temsili askerlik töreninde aileler gözyaşlarını tutamadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması Yemin Töreni"nde engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşarken, evlatlarının mutluluğuna şahit olan gururlu aileler gözyaşlarını tutamadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması Yemin Töreni"nde engelli bireyler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşarken, evlatlarının mutluluğuna şahit olan gururlu aileler gözyaşlarını tutamadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli bireylerin bir günlüğüne askerlik vazifelerini yerine getirebilmeleri amacıyla "Temsili Askerlik Uygulaması Yemin Töreni" düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 15 engelli birey, ellerini Türk Bayrağına basarak askerlik yemini etti. Yemin töreninin ardından konuşma yapan Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Fatih Güneş, "Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan bir hasrettir. Askerlik gençlikten olgunluğa giden yolda bir dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Temsili askerlik uygulaması engelli vatandaşlarımıza vatani görevini yerine getirme ve vatan savunmasına katkıda bulunma fırsatını sunmakta ve ülkemize hizmet etme hak gururu yaşatmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından askerlere künyeleri ve terhis belgeleri teslim edildi.

Bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayan özel bireyler tören geçişiyle ailelerine gurur yaşattı.

24 yaşındaki oğlu Enes'in askerlik vazifesini yapmasıyla gururlanan baba Zekeriya Seviç, gözyaşlarını tutamadı. Sevinç, "Büyük bir gurur. Komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de normal vatandaş gibi asker olmasını isterdik ama bu da çok güzel. Enes çok heyecanlıydı. Biz de çok heyecanlıyız. Komutanlarımız çok güzel ağırladı. Dün akşam da kınasını yaktılar" dedi.

İbrahim Gönlüaçık'ın babası İsmail Gönlüaçık ise "Devletimizin yaptığı hizmetlerden gurur duyduk. Bu duyguyu yaşadığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından askerler karavanadan yemek yedi. - MANİSA