TEMA Vakfı Kayseri Şubesi Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kayseri Şubesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeni ile Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. Etkinlik çerçevesinde, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'na fidan dikildi.

Kayseri TEMA gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, kuş müzesi ve ahşap yürüyüş yolları gezilerek kuş gözlemciliği yapıldı. Şube Müdürü Mehmet Özer'in de eşlik ettiği etkinlikte, Araştırmacı ve Kuş Gözlemci Mehmet Ünlü tarafından alanda yaşayan kuşlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Etkinlik, Kayseri TEMA Vakfı Temsilcisi Abdülkadir Dağlı'nın ağaçların ve doğanın önemiyle ilgili yaptığı konuşma ve fidan dikimi ile sona erdi. - KAYSERİ