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TEM Otoyolunda Elektrikli Scooter Tehlikesi

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İstanbul TEM otoyolunda, hızlı akan trafik içerisinde elektrikli scooter ile seyreden bir vatandaş, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu durum, izleyenler üzerinde şok etkisi yarattı.

TEM otoyolunda elektrikli scooter ile seyreden vatandaş tehlikeye davetiye çıkarttı. Araçların yanlarından yaklaşık 90 kilometre hızla giden scooter hem kendisini hem de diğer trafikteki araçları tehlikeye soktuğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Elektirikli scooter gün geçtikçe kullanımı ve teknolojisi gelişiyor. Elektrikli bir scooter modeline göre 100 - 120 Km hızlara çıkabiliyor. Durum bu şekilde olunca kaskını takan vatandaşlar güvenli olduğunu düşünerek karayollarında seyretmeye başlıyor. Bu durum hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı yakınlarında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Hızla akan trafiğin içerisinde ilerleyen scooter bu kadarına pes dedirtti. Araçların arasından ilerleyen scooter aynı zamanda kurulan sistem ile oturarak ilerlerken, diğer sürücüler ise şaşkın bakışlarla scooter ile seyahat eden vatandaşı izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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