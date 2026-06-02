Gaziantep'te Kadın İşçinin Taciz İddiasıyla Açtığı Davada Üçüncü Duruşma Yapıldı

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışırken fabrika sahibi Ahmet Aslansoy tarafından tacize uğradığını iddia eden kadın işçinin açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

(GAZİANTEP) - HABER: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışırken fabrikanın sahibi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın babası Ahmet Aslansoy'un tacizine uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan kadın işçinin başvurusu üzerine açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.
Bir önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirilme kararı verilen Ahmet Aslansoy, bugün görülen duruşmada hazır bulundu.



Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurun avukatı Esmer Özer, sanık avukatlarının savunmalarında mağdurun suçlandığını, sanığın eyleminden çok mağduriyetin tartışma konusu yapıldığını belirtti. Kadınlara yönelik şiddet dosyalarında bu tutumla sıkça karşılaştıklarını ifade eden Özer, işyerlerinde tacize maruz kalan ve ekonomik kaygılar ya da karşı tarafın güçlü konumu nedeniyle psikolojik baskı altında kalan kadınların yanında olmaya devam edeceklerini, adalet sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
