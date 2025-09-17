TEKNOFEST 2023'te Yerli Ürünlere Yoğun İlgi

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in etkinlik alanı havadan görüntülendi. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar helikopter ve uçakları yakından inceledi. Festival alanı ise dronla görüntülendi. - İSTANBUL