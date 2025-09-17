Haberler

TEKNOFEST 2023'te Yerli Ürünlere Yoğun İlgi

TEKNOFEST 2023'te Yerli Ürünlere Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Etkinlik alanı dronla görüntülenirken, vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in etkinlik alanı havadan görüntülendi. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar helikopter ve uçakları yakından inceledi. Festival alanı ise dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe zamanındaki Benfica sözleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.