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Balıkçılardan Denizde Zafer Konvoyu

Balıkçılardan Denizde Zafer Konvoyu
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde denizde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Kooperatif Başkanı, bu anlamlı günü denizde kutlamak istediklerini belirterek şehitleri andı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla denizde Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

Süleymanpaşa Limanı'ndan denize açılan onlarca balıkçı teknesi, ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Tekneler, denizde art arda sıralanarak zafer coşkusunu denize taşıdı. Vatandaşlar da kıyıdan balıkçıların oluşturduğu konvoyu ilgiyle izledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 30 Ağustos'un büyük bir gurur ve bağımsızlık sembolü olduğunu belirterek, "Bizler de balıkçılar olarak bu anlamlı günü denizde bayraklarımızla kutlamak istedik. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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