Tekman Kaymakamı Demirkol, Şeyh Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret etti

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Sultan II. Abdülhamid döneminin kanaat önderlerinden Şeyh Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret etti.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, ilçe genelindeki hane ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra bölgenin manevi değerlerini de unutmuyor. Kaymakam Demirkol, bu kapsamda Sultan II. Abdülhamid han döneminde yaşayan ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) soyundan gelen (seyyid) Şeyh Süleyman Efendi'nin türbesini ziyaret etti. İlçe merkezine 17 kilometre mesafede yer alan Karatepe Mahallesi'ndeki türbe ziyaretine; Şeyh Süleyman Efendi'nin ikinci kuşak torunu ve aynı zamanda şehit babası olan Abdurrezak Binici, Mehmet Hanifi Yılmaz ile üçüncü kuşak torunları ve mahalle sakinleri eşlik etti.

Dualar edildi, hayatı anlatıldı

Ziyaret programında Tekman İlçe Müftüsü Ömer Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaret sırasında Şeyh Süleyman Efendi'nin ikinci kuşak torunlarından Molla Abdulğafur Seydagil, Kaymakam Hüseyin Demirkol'a dönemin manevi mimarlarından olan Şeyh Süleyman Efendi'nin hayatı, yaşadığı döneme ait önemli kesitler ve bölgeye olan manevi katkıları hakkında bilgiler aktardı.

Karatepe Mahallesi sakinleri ve çevre yerleşim yerlerinden gelen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen türbede gerçekleşen program, mahalle halkı ile yapılan sohbetin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı