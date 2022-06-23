Tekirdağlı şehidin adı Barış Sokak'ta yaşayacak

Süleymanpaşa Belediyesi, her mahallede inşa ettiği spor tesisi ve parklara Vatan Mahallesi'nde bir yenisini daha ekledi. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz Spor Tesisleri, Barış Sokak'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Tekirdağlı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesi de şeref konuğu olarak katıldı. Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra mahalle muhtarları, basın mensupları ve mahalle sakinleri de açılış törenine ilgi gösterdi.

Tesislere Sakarya'da şehit düşen Akgöz'ün adı verildi

9 Temmuz 2020'de Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında şehit düşen Tekirdağlı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün adının verildiği spor tesisleri ve çocuk parkının açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, tören, duygusal anlara sahne oldu.

Açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediyesi Etüt ve Proje Müdiresi Gülcan Erol, projenin detayları hakkında bilgilendirmede bulundu. Erol, tesisin basketbol ve voleybol oynanabilen çok amaçlı saha, çocuk parkı, çay bahçesi ve muhtarlık binası ile umumi tuvaletlerden oluştuğunu aktardı.

"Böyle bir kahramanın hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum"

Erol'un ardından kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100. Yıl Mahallesi'nden ayrılarak yeni oluşturulan mahalleye Vatan Mahallesi adının verildiğini ifade ederek, "Bu tesise şehidimizin adını vermeyi uygun bulduk. Burası yeni adıyla Vatan Mahallesi, üstelik sokağın adı da Barış Sokak. Bizlerin huzuru için gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayan vatan evlatlarımız sayesinde huzur içinde yaşıyoruz. Halil Tuna Akgöz için şunu söyleyebilirim, eğer o ve silah arkadaşları müdahale etmeseydi bugün Sakarya diye bir yerin varlığından söz edemeyebilirdik. Böyle bir kahramanla hemşehri olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Yüksel şehit ailesi ile birlikte tesisleri dolaştı

Yüksel'in konuşması sırasında alanda bulunan birçok kişi gözyaşlarını tutamazken, konuşmanın ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün eşi ve oğlunu sahneye davet eden Başkan Yüksel, şehit ailesine çiçek takdim ederek minnet duygularını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış töreni tamamlandı. Yüksel, katılımcılarla birlikte tesisleri dolaştı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel