Tekirdağ yerel: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Üreticilere Makine ve Ekipman Desteğini Sürdürüyor

Tekirdağ yerel haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, maliyet artışı nedeniyle zor durumda olan çiftçilere makine ve ekipman desteği sağlıyor. Bu kapsamda, Saray ilçesi Karabürçek Mahallesi’nde 2 ton kapasiteli süt soğutma tankı kurularak üreticilere teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, maliyet artışı nedeniyle zor durumda olan çiftçilere makine ve ekipman desteği sağlıyor. Bu kapsamda, Saray ilçesi Karabürçek Mahallesi'nde 2 ton kapasiteli süt soğutma tankı kurularak üreticilere teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Mandacılığı Geliştirme Projesi kapsamında, Tekirdağ İli Manda Yetiştiriciliği Birliği'ne 1 ton kapasiteli 1 adet, Çorlu Süt Üreticileri Birliği'ne 2 ton kapasiteli 1 adet süt soğutma tankı temin edilerek üreticilerin kullanımına tahsis edilmesinin ardından Saray Süt Üreticileri Birliği adına da Karabürçek Mahallesi'ne kurulan süt soğutma tankı düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

BAŞKAN ALBAYRAK: "ÜRETİM SİZDEN DESTEK BİZDEN"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugün de Saray ilçemizin Karabürçek Mahallesi'nde süt soğutma tankımızı üreticilerimize teslim ediyoruz. Bu hizmetimiz sayesinde siz değerli üreticilerimizin büyük emeklerle üretmiş olduğunuz sütler, soğutulmuş olarak daha iyi koşullarda değerlendirilecek. Böylelikle süt işleme tesisleri için kaliteli ve sağlıklı koşullarda muhafaza edilmiş hammadde temini sağlanacak ve bu sayede kar oranları artacaktır. Üretim sizden, destek bizden. Siz ürettiğiniz sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz projelerin hayırlı olması temennisiyle, tüm çiftçilerimize ve besicilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." dedi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Saray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fikret Özer de birer konuşma yaparak, üreticilere verdiği destekten dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti.