Tekirdağ yerel haberi | Tekirdağ Büyükşehir, Yol Yapım, Onarım ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ haber... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinin Naip Çevreyolu ile Işıklar Mahallesi arası bağlantı yolunda başlatılan 10 bin 800 metre uzunluğa, 6,5 metre genişliğe sahip toplam 70 bin 200 metrekarelik sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlandı. Ayrıca, Çorlu ilçesinin Bülent Ecevit Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında bağlantı yolunda bulunan Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda da BSK sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ'ın 11 ilçesinde ulaşım kalitesini arttırmak ve yol ağını genişletmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süleymanpaşa ilçemizde yapımı tamamlanan yolumuzun vatandaşlarımıza ve ilçemizde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.